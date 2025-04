Dani Olmo na celowniku angielskiego giganta. To byłby hit transferowy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Pep Guardiola chce sprowadzić Daniego Olmo

Kevin De Bruyne ogłosił, że opuści Manchester City po zakończeniu sezonu. W związku z tym Pep Guardiola już szuka godnego następcy. Jego faworytem ma być ofensywny pomocnik Barcelony, Dani Olmo. Hiszpan jest ważnym elementem drużyny Hansiego Flicka.

26-latek imponuje inteligencją boiskową, techniką i kreatywnością w ataku. Pep Guardiola miał już poprosić władze City o informacje dotyczące warunków ewentualnego transferu.

Zobacz WIDEO: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Trener Obywateli od dawna śledzi poczynania hiszpańskiego pomocnika i ceni sobie jego umiejętności. Angielski gigant miał już nawiązać kontakt z Barceloną w sprawie transferu, choć na razie nie padły konkretne kwoty.

Blaugrana wciąż znajduje się w niełatwym położeniu jeżeli chodzi o sytuację finansową. To może zmusić ich do rozważenia oferty, jeśli ta będzie atrakcyjna. Dani Olmo ma kontrakt do 2030 roku.

W bieżącym sezonie pomocnik Dumy Katalonii wystąpił w 28 spotkaniach, w których strzelił osiem bramek i zanotował pięć asyst. Choć ma duży wpływ na grę w ofensywie, często zmaga się z różnymi urazami. Obecnie były zawodnik RB Lipsk leczy kontuzję przywodziciela. Piłkarz opuści pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów i nie wiadomo czy zdąży na rewanż.

