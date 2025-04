Flick wskazał piłkarza Realu, którego chciałby w Barcelonie. To nie Mbappe ani Vinicius

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Joan Laporta

Flick docenia Endricka

Hansi Flick miał zdradzić Joanowi Laporcie, że gdyby mógł wybrać jednego zawodnika z Realu Madryt do swojego zespołu to byłby to Endrick. Niemiecki szkoleniowiec jest zachwycony młodym Brazylijczykiem.

Flick miał przyznać to Laporcie przy jednej z rozmów. Prezydent Barcelony nie ukrywał, że klub próbował sprowadzić Endricka, ale ten odrzucił ich ofertę. Jego marzeniem było grać na Santiago Bernabeu.

Mimo że ma dopiero 18 lat i rozegrał zaledwie 562 minuty, zdołał strzelić już siedem goli dla Realu w tym sezonie. Jest uznawany za jednego z najbardziej obiecujących napastników na świecie. W Madrycie nikt nie ma wątpliwości, że z czasem stanie się kluczowym zawodnikiem drużyny.

Na konferencjach prasowych sam zawodnik podkreśla, że wie, jak mocna jest konkurencja w zespole. Dlatego zdaje sobie sprawę, że jego zadaniem jest cierpliwie pracować i wykorzystywać każdą okazję. W klubie nikt nie żałuje inwestycji w Endricka.

Młody piłkarz wykazuje się skutecznością, dojrzałością i odwagą w grze. Wydaje się, że jeśli ominą go kontuzje i będzie ciężko pracował, może w przyszłości zostać przynajmniej bardzo dobrym zawodnikiem. W ostatnim meczu z Realem Sociedad po raz kolejny pokazał swój potencjał, strzelając jedną z bramek.

