Juan Cuadrado napisał wspaniałą historię w Juventusie. Spędził w Turynie osiem lat, podczas których wygrał, między innymi, pięć mistrzostw Włoch. Gdy 30 czerwca wygasł jego kontrakt, 35-latek postanowił związać się z wielkim rywalem Starej Damy, Interem Mediolan. Reprezentant Kolumbii postanowił wytłumaczyć swoją kontrowersyjną decyzję.

– Miałem wiele ofert, ale Włochy to mój drugi dom. Moja rodzina czuje wielkie przywiązanie do tego kraju. Pojawiła się możliwość pozostania tu i dołączenia do wielkiego, historycznego klubu. Wybrałem Inter, bo wszyscy wiemy, co reprezentuje on na światowym poziomie. Ważne jest to, że ja i moja rodzina jesteśmy szczęśliwi. Dostaliśmy możliwość pozostania w naszym domu, to z pewnością najlepsze rozwiązanie – przyznał doświadczony gracz.

Cuadrado w minionym sezonie rozegrał 47 spotkań we wszystkich rozgrywkach dla Juventusu. Zanotował w nich dwie bramki i cztery asysty.

