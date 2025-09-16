Cristiano Ronaldo namówił wielką gwiazdę do transferu. Piłkarz to potwierdził

Cristiano Ronaldo namówił Kingsleya Comana na transfer do Bayernu Monachium. Francuz przyznał w rozmowie z Telefoot, że Portugalczyk do niego zadzwonił.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo przekonał Comana do transferu

Kingsley Coman to jedna z największych gwiazd, która dołączyła do Al-Nassr w letnim okienku transferowym. Francuski skrzydłowy stał się już kluczowym zawodnikiem w nowym klubie. W rozmowie z Telefoot ujawnił, w jaki sposób Cristiano Ronaldo przekonał go do opuszczenia Bayernu Monachium i dołączenia do zespołu z Arabii Saudyjskiej.

Coman powiedział, że po wielu latach spędzonych w Bayernie, przestał mieć taki sam wpływ na grę zespołu jak wcześniej. Wtedy pojawiła się propozycja od Al-Nassr. Klub zaoferował mu nowy projekt, w którym byłby jednym z najważniejszych piłkarzy. Francuz uznał, że to dla niego doskonała opcja. Następnie odebrał telefon od samego Cristiano Ronaldo. Portugalski gwiazdor powtórzył to, co już wcześniej przekazało mu kierownictwo klubu.

Zapewnił go, że Al-Nassr jest gotowy zrobić wszystko, aby w końcu zdobyć trofea. Przekonywał, że z jego doświadczeniem, które zdobył, wygrywając wiele pucharów w Bayernie, może pomóc w osiągnięciu tego celu.

Dla francuskiego skrzydłowego transfer do Al-Nassr to nowy rozdział w karierze. Wcześniej miał okazję grać z wieloma gwiazdami. W końcu występował w takich klubach jak Paris Saint-Germain, Juventus czy Bayern Monachium. Jednak, jak sam przyznał, granie z Cristiano Ronaldo to wyjątkowa szansa. Coman, zapytany o poziom, jaki Portugalczyk prezentuje po przekroczeniu 40. roku życia, nie szczędził mu pochwał.