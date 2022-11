fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Wydaje się, że dni Cristiano Ronaldo w Manchesterze United są już policzone. Jego kontrakt wygasa po sezonie, natomiast władze klubu naciskają na rozstanie już w trakcie styczniowego okienka transferowego.

Cristiano Ronaldo oraz Erik ten Hag nie pozostają w najlepszych stosunkach

Władze klubu uważają, że najlepszym rozwiązaniem będzie odejście Portugalczyka

Jedną z opcji na styczniowe okienko jest transfer do Sportingu

Ronaldo przedwcześnie opuści Old Trafford?

Cristiano Ronaldo doprowadził latem do sporego zamieszania na Old Trafford. Nie był zadowolony z faktu, że Manchester United nie zakwalifikował się do Ligi Mistrzów i szukał klubu, który zagwarantuje mu grę w prestiżowych rozgrywkach. Żadna z transferowych opcji nie wypaliła, w związku z czym pozostał w zespole na kolejny sezon. Erikowi ten Hagowi nie przypadło do gustu jego zachowanie, przez co Portugalczyk w trwającej kampanii przesiaduje głównie na ławce rezerwowych.

Relacje między panami można określić mianem napiętych. Holenderski menedżer w pewnym momencie odsunął nawet Ronaldo od pierwszej drużyny, gdy ten odmówił wejścia na boisko w meczu z Tottenhamem. W chwili obecnej legenda Realu Madryt gra w wyjściowej jedenastce, ale jego wpływ na wyniki jest niewielki.

Wszystko wskazuje na to, że dni Ronaldo na Old Trafford są policzone. Jego kontrakt obowiązuje do końca sezonu, lecz rozstanie jest możliwe już w trakcie styczniowego okienka. Na takie rozwiązanie liczą władze “Czerwonych Diabłów”, uznając to za najlepszą opcję dla dobra klubu. Ten ruch miałby również na celu umocnienie autorytetu ten Haga.

Największą niewiadomą stanowi to, kto okaże się nowym pracodawcą Portugalczyka. Jednym z potencjalnych kierunków jest powrót do Sportingu, gdzie Ronaldo zaczynał swoją seniorską karierę.

