Trwają prace nad wytransferowanie Joao Felixa z Atletico Madryt. Jego agent Jorge Mendes zaoferował piłkarza Bayernowi Monachium, Manchesterowi United oraz Paris Saint-Germain.

Joao Felix chce opuścić Atletico Madryt w trakcie styczniowego okienka transferowego

Jorge Mendes zaoferował napastnika trzem gigantom

Portugalczykiem interesuje się również FC Barcelona

Felix zdecydowany na transfer

Hitowy transfer Joao Felixa do Atletico Madryt był ogromnym zaskoczeniem, bowiem hiszpański klub nie przyzwyczaił do wydawania tak pokaźnych sum. Na sprzedaży swojego wychowanka Benfica zarobiła blisko 130 milionów euro. Portugalczyk miał wnieść ofensywę “Los Rojiblancos” na zupełnie inny poziom, a tymczasem stał się ofiarą systemu preferowanego przez Diego Simeone.

Dla Argentyńczyka kluczowa jest gra defensywna i poświęcenie wszystkich zawodników na murawie. Felix należy do graczy, którzy nieszczególnie harują na boisku, natomiast mając piłkę przy nodze potrafią zdziałać cuda. Dla Simeone jest to problem, dlatego 22-latek pełni u niego głównie rolę rezerwowego i nic nie wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Piłkarz nie godzi się z takim traktowaniem, dlatego naciska na transfer już w trakcie styczniowego okienka.

Agent Felixa Jorge Mendes pracuje nad znalezieniem odpowiedniego pracodawcy. Reprezentant Portugalii został zaoferowany Manchesterowi United, Bayernowi Monachium oraz Paris Saint-Germain. Trudno wyobrazić sobie jego przenosiny do ekipy z Bawarii, bowiem jej przedstawiciele wielokrotnie zapewniali, że wzmocnienia zostaną poczynione dopiero w lecie. Nie należy zapominać o FC Barcelonie, która również przejawia zainteresowanie sprowadzeniem gwiazdy Atletico.

W obecnym sezonie Felix zgromadził 17 występów we wszystkich rozgrywkach, w trakcie których strzelił trzy bramki oraz zaliczył trzy asysty.

