Cracovia szykuje transfer z Premier League. Zawodnik jest już w Polsce

Cracovia jest bliska finalizacji ciekawego transferu. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl", Pasy pozyskają Milana Aleksicia. 20-latek z Serbii jest zawodnikiem Sunderlandu.

Milan Aleksić zostanie zawodnikiem Cracovii

Cracovia znakomicie rozpoczęła obecną kampanię PKO Ekstraklasy. Pasy po siedmiu ligowych kolejkach mają na swoim koncie 14 punktów i zajmują drugą lokatę w tabeli. W minionej serii gier pokonały przed własną publicznością Legię Warszawa.

Zespół z Krakowa ma duże ambicje wobec obecnego sezonu. Dobre wyniki sportowe idą bowiem w parze z ciekawymi transferami. Jak informuje Tomasz Włodarczyk z „Meczyki.pl” nowym zawodnikiem Pasów zostanie Milan Aleksić. Zawodnik, który według doniesień przebywa już w Polsce, dotychczas reprezentował barwy Sunderlandu.

20-latek w trwającym sezonie nie wystąpił jednak na poziomie Premier League. W poprzednim sezonie w Championship zaliczył natomiast osiem występów spędzając na murawie niecałe 300 minut. Na swoim koncie ma także występ w Pucharze Anglii okraszony zdobytym golem. Zawodnik występuje na pozycji środkowego pomocnika, a serwis „Transfermarkt” wycenia go na 700 tysięcy euro. Transfer ma zostać sfinalizowany w ramach wypożyczenia z opcją wykupu.

W następnej kolejce PKO Ekstraklasy, Cracovia zmierzy się w wyjazdowym starciu z Wisłą Płock – aktualnym liderem rozgrywek. Mecz został zaplanowany na sobotę 13 września. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 17:30.

