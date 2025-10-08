Cracovia liczy na wielką sprzedaż. On ma pobić rekord Kapustki

Cracovia liczy, że w niedalekiej przyszłości pobije rekord sprzedażowy. Mateusz Dróżdż uważa, że może tego dokonać Ajdin Hasić, za którego pojawiały się latem zapytaniaa

Cracovia z nowym rekordem sprzedażowym? On ma przebić Kapustkę

Cracovia w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze i może powalczyć o europejskie puchary. Latem drużyna Luki Elsnera została poważnie wzmocniona, choć na początku kampanii najbardziej błyszczał zawodnik, który już gra dla niej od dłuższego czasu. Mowa o Ajdinie Hasiciu, który w trzech meczach Ekstraklasy zdobył trzy bramki i dołożył do tego asystę. Na nieszczęście jego oraz Pasów, nabawił się kontuzji, na skutek której wciąż nie wrócił na murawę.

Kibice wyczekują, kiedy znów będą mogli podziwiać grę Bośniaka. W klubie liczą, że dojdzie do tego już niedługo – mowa nawet o terminie zaraz po październikowej przerwie reprezentacyjnej. Z Hasiciem w składzie Cracovia na pewno będzie silniejsza, a on sam będzie mógł zapracować na zagraniczny transfer. Był już z takowym łączony latem, ale do konkretów nie doszło.

W przypadku jego przyszłej sprzedaży, Cracovia oczekuje pobicia rekordu. Ten wciąż należy do Bartosza Kapustki, który w 2016 roku został wytransferowany do Leicester City za pięć milionów euro. Mateusz Dróżdż ujawnił, że latem pojawiały się zapytania za Hasicia, które zakładały wydanie większych kwot. Kluczowe jest natomiast teraz, aby wrócił do najwyższej dyspozycji i znów stanowił o sile ofensywy Pasów.

– Jak będzie wszystko okej to tak. Myślę tak ze względu na zapytania, które się pojawiały latem. Będziemy robić wszystko, żeby tak było. To jest świetny piłkarz – przyznał prezes Cracovii.