fot. Pressfocus Na zdjęciu: Filip Rózga (z lewej)

Rózga opuszcza Ekstraklasę. Cracovia solidnie zarobiła

Filip Rózga w ciągu ostatnich miesięcy był uważany za jeden z największych polskich talentów w Ekstraklasie. Młodzieżowy reprezentant kraju regularnie otrzymywał szanse gry w Cracovii, gromadząc 30 spotkań w lidze oraz Pucharze Polski. Przełożyło się to na dwa trafienia oraz trzy asysty – choć bilans nie był znakomity, 18-latek imponował przede wszystkim wyszkoleniem technicznym, łatwością w dryblingu, szybkością oraz przebojowością.

Cracovia musiała tego lata wyjaśnić temat jego przyszłości. Umowa obowiązywała tylko do 2026 roku, a Rózga niechętnie myślał o jej przedłużeniu. Klub oczywiście chciał go zatrzymać, ale konieczna była zdecydowana reakcja, gdyż istniało realne zagrożenie utraty go po kolejnym sezonie za darmo. Do walki o Rózgę włączyły się czołowe ekipy z Austrii, a ostatecznie zwyciężył ją Sturm Graz.

We wtorek transfer został sfinalizowany. Cracovia poinformowała o odejściu Rózgi. Żaden z klubów nie ujawnił szczegółów dotyczących transakcji, ale nieoficjalnie mówi się, że nastoletni skrzydłowy kosztował Austriaków około 2 mln euro.

Dla Pasów odejście wychowanka to również spore osłabienie pod kątem sportowym. W zespole Dawida Kroczka pełnił istotną rolę, o czym świadczy liczba prawie 1800 minut spędzonych na murawie w rozgrywkach Ekstraklasy.