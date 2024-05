LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Victor Osimhen

Conte chciałby, żeby Lukaku zastąpił Osimhena

Antonio Conte niebawem ma zostać ogłoszony jako nowy szkoleniowiec SSC Napoli. Fabrizio Romano poinformował we wtorek (28 maja), że trener dogaduje ostatnie szczegóły z klubem i od przyszłego sezonu znów będzie pracował w Serie A.

Dla włoskiego trenera będzie to powrót do pracy po ponad roku. Przypomnijmy, że ostatnio został zwolniony z Tottenhamu, z którym nie zdobył żadnego trofeum. W ten sposób podzielił identyczny los, co Jose Mourinho. Portugalczyk także skończył przygodę z Kogutami z zerowym dorobkiem.

Conte jeszcze nie został zaprezentowany jako nowy trener, a już wyciekają jego plany transferowe. Jak informuje Corriere della Sera, Włoch chciałby się zabezpieczyć na wypadek odejścia Victora Osimhena i z tego powodu już zaproponowało Napoli zainteresowanie się zakontraktowaniem Romelu Lukaku. Chelsea wyceniła belgijskiego napastnika, który jest wypożyczony do Romy, na około 40 milionów euro.

Wydaje się, że jest to dość realny scenariusz, bo The Blues nie wiążą nadziei z 31-latkiem. Co ciekawe, może się okazać, że kluby przeprowadzą wymianę, bo Chelsea jest jednym z faworytów do pozyskania Victora Osimhena. Oprócz tego Nigeryjczykiem interesują się takie kluby jak: Arsenal, PSG i Manchester United.

