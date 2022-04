PressFocus Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Antonio Conte przekonuje dyrektorów Tottenhamu, by ci latem sprowadzili do Londynu Alessandro Bastoniego. Trener postrzega 22-latka jako natychmiastowe wzmocnienie środka defensywy. Szkoleniowiec zna stopera ze wspólnego okresu w Interze Mediolan, gdzie pomógł w jego rozwoju.

Antonio Conte chce, by Tottenham latem sprowadził Alessandro Bastoniego

Inter Mediolan nie chce sprzedawać 22-latka, ale może się na to zdecydować, jeśli przedłuży umowę ze Stefanem De Vrijem

Conte prowadził Bastoniego podczas dwóch lat swojej pracy w Mediolanie

Conte chce Bastoniego

Antonio Conte doprowadził Inter Mediolan do finału Ligi Europy, a rok później do historycznego mistrzostwa Włoch. 52-latek mógłby do teraz stać u sterów Nerazzurrich, ale różnice między nim, a dyrektorami były nie do zniwelowania. Problemy finansowe zmusiły klub do sprzedaży Romelu Lukaku i Achrafa Hakimiego, na co szkoleniowiec nie zamierzał się godzić. Odszedł do Tottenhamu, gdzie ma większy wpływ na politykę transferową klubu. Co nie oznacza, że zapomniał o swoich byłych podopiecznych.

Trener przekonuje Fabio Paraticiego i Daniela Levy’ego, by ci sprowadzili do Londynu Alessandro Bastoniego. Conte pamięta, że przez dwa lata współpracy gracz wyrósł na jednego najlepszych defensorów we Włoszech, swoim stylem przypominając Leonardo Bonucciego. Obecnie uznawany jest za podstawowego stopera Squadra Azzurra, a także pewniaka do gry w Interze. Niedawno 22-latek przedłużył umowę ze swoim klubem, więc sprowadzenie go z pewnością nie byłoby tanim przedsięwzięciem.

Bastoni rozegrał w tym sezonie 38 spotkań. Zanotował w nich gola i trzy asysty, a portal Transfermarkt wycenia go na 60 milionów euro.

