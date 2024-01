Co dalej z Szymańskim? Transfer najwcześniej latem

Sebastian Szymański doskonale odnalazł się po transferze do Fenerbahce. Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe" donosi, że przynajmniej do końca sezonu Polak zostanie w klubie.

fot. Imago/Middle East Images Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański rozgrywa świetny sezon w Turcji

Gwiazdor Fenerbahce jest łączony z hitowym transferem

Polak przynajmniej do końca sezonu pozostanie w Stambule

Szymański zdecyduje się na dalszą grę w Turcji?

Sebastian Szymański notuje kapitalne liczby w barwach Fenerbahce. Przenosiny do ligi tureckiej minionego lata okazały się strzałem w dziesiątkę, bowiem polski pomocnik błyskawicznie wyrósł na kluczową postać drużyny walczącej o krajowe mistrzostwo. We wszystkich rozgrywkach uzbierał już liczby na poziomie 12 bramek i 14 asyst, co jest dorobkiem imponującym. Nie dziwi, że media łączą go z transferem do któregoś z czołowych europejskich klubów.

Zimą Szymański nie zmieni miejsca zamieszkania. Tomasz Włodarczyk zdradził, że przynajmniej do końca sezonu 24-latek pozostanie w Stambule. Niewykluczone, że dalej będzie kontynuował karierę w Fenerbahce, które po ewentualnym mistrzostwie chce pokazać się z dobrej strony także w Lidze Mistrzów. Dziennikarz portalu Meczyki.pl sugeruje, że Polak mógłby pod koniec sezonu otrzymać podwyżkę, która skłoniłaby go do pozostania w obecnej drużynie.

Do tej pory o Szymańskim mówiło się głównie w kontekście przeprowadzki do Premier League. Jeden z jego ostatnich występów z trybun mieli obserwować skauci Tottenhamu.

