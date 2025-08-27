Chivu prosi Inter o transfery. Warunek jest jeden

Inter po efektownym 5:0 z Torino mierzy się z realiami rynku. Według "Calciomercato" brak sprzedaży piłkarzy hamuje możliwe ostatnie wzmocnienia w ekipie Nerazzurrich.

Inter bez sprzedaży nie zrobi transferów. Oaktree trzyma budżet

Inter rozpoczął sezon od mocnego uderzenia i wysokiej wygranej z Torino. Wynik przykrył jednak pewne braki kadrowe, o których głośno mówią trener Cristian Chivu i prezydent Giuseppe Marotta. Rok temu brak odpowiedniej głębi w ataku kosztował Nerazzurrich utratę scudetto. Teraz klub nie chce powtórzyć błędów, ale sytuacja finansowa wymusza ostrożność.

Latem pojawiły się plotki, że właściciele z Oaktree przeznaczą nawet 100 milionów euro niezależnie od sprzedaży. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Budżet wyniósł około 50 milionów, a resztę miały uzupełnić wpływy z odejść piłkarzy. Tych jednak brakuje, bo większość niechcianych zawodników nadal jest w kadrze.

Inter wydał ponad 90 milionów euro na Bonny’ego, Sucicia, Dioufa i Luisa Henrique, doliczając także wykup Zalewskiego. Do kasy wpłynęło niespełna 50 milionów ze sprzedaży takich graczy jak Buchanan czy Agoume oraz po odejściu Zalewskiego, który ostatecznie wylądował w Atalancie. Klub próbował sięgnąć po tureckiego obrońcę Yusufa Akcicka, oferując 15 milionów, ale spotkał się z odmową.

Wciąż otwarte pozostają tematy odejść Davide Frattesiego, na którego może zgłosić się Newcastle po kontuzji Joelintona, czy Piotra Zielińskiego. Bez takich transferów wychodzących nie uda się sfinalizować kolejnych wzmocnień. Marzeniem pozostaje ofensywny gracz pokroju Lookmana, ale na razie nie widać na to środków.

