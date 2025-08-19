Chiesa zmienił zdanie. Zwrot akcji ws. przyszłości w Liverpoolu

16:09, 19. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano / Gamdom Sport

Federico Chiesa zmienił zdanie odnośnie powrotu do Serie A. Jak podaje Fabrizio Romano skrzydłowy zdecydował się kontynuować karierę w Liverpoolu. Włoch poprawił relację z Arne Slotem.

Federico Chiesa
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Federico Chiesa zdecydował się zostać w Liverpoolu

Liverpool jako obrońca tytułu zainaugurował nowy sezon w Premier League. W piątek (15 sierpnia) podopieczni Arne Slota przed własną publicznością podejmowali Bournemouth. Po szalonym meczu The Reds odnieśli zwycięstwo (4:2), a jedną z bramek zdobył Federico Chiesa. Do tej pory przyszłość reprezentanta Włoch na Anfield Road stała pod dużym znakiem zapytania.

Chiesa trafił na wyspy latem ubiegłego roku z Juventusu za ok. 12 milionów euro. Poprzednia kampania w jego wykonaniu nie była udana, ponieważ 27-latek miał duże trudności, aby wywalczyć miejsce w składzie. Ostatecznie uzbierał jedynie 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Na murawie przebywał w tym czasie przez 466 minut. Dlatego też pojawiły się pogłoski o powrocie do Serie A.

Choć wydawało się, że przyszłość mistrza Europy leży z dala od Anglii, to nieoczekiwanie nastąpił duży zwrot akcji. Fabrizio Romano na łamach profilu Gamdom Sport przekazał, że Federico Chiesa zmienił zdanie i postanowił zostać w Liverpoolu.

Dziennikarz dodał, że doniesienia o planach zmiany klubu były prawdziwe, jednak finalnie o zmianie decyzji przesądziła poprawa relacji z Arne Slotem, kolegami z zespołu oraz kibicami. Jednym z powodów pozostania na Anfield Road był także odejście Luisa Diaza i Darwina Nuneza. Chiesa wraz ze swoim agentem poinformowali już zarząd The Reds o swojej decyzji.

