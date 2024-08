Massimiliano Ferraro / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Tottenham i Newcastle rozważają złożenie oferty za Federico Chiesę

Federico Chiesa latem ma zostać bohaterem głośnego transferu. Thiago Motta, czyli nowy trener Juventusu podkreślił raz jeszcze, że skrzydłowy nie znajduje się w jego planach. Co więcej, otwarcie zapowiedział, że reprezentant Włoch musi znaleźć sobie nowy klubu.

O planach transferowych Juventusu wiadomo było już od dawna. Chiesa nie zgodził się przyjąć propozycji przedłużenia kontraktu, w związku z czym musi poszukać sobie nowego pracodawcy. Stara Dama zdecydowała się na tak drastyczną decyzję ze względu na fakt, że kontrakt zawodnika wygasa w czerwcu przyszłego roku. W ten sposób włodarze z Turynu chcą zarobić, choć kilkanaście milionów euro na sprzedaży byłego piłkarz Fiorentiny.

Sytuację 26-latka chcą wykorzystać kluby w Anglii. W ostatnich tygodniach coraz więcej drużyn w Premier League zgłasza chęci do pozyskania zawodnika. Mówiono już m.in. o Liverpoolu, Manchesterze United czy Arsenalu. Aktualnie z informacji portalu hitc.com wynika, że do gry wkroczył również Tottenham oraz Newcastle. Tamtejsze źródło przekonuje, że Juventus zgodzi się na ofertę rzędu 25-30 milionów euro. Taka kwota ma mocno zachęcać przede wszystkim Spurs, którzy nie chcą przegapić nadarzającej się okazji do wzmocnienia.

Chiesa w Juventusie spędził cztery sezony, bowiem do Turynu trafił w 2020 roku z Fiorentiny za ok. 55 milionów euro. Łącznie w Starej Damie rozegrał 131 spotkań i strzelił 32 bramki.