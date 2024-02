Chelsea zawodzi. Dwie gwiazdy mają dość i szukają ucieczki

IMAGO / David Klein Na zdjęciu: Mudryk i Fernandez

Enzo Fernandez i Mychajło Mudryk szukali odejścia z Chelsea

Chelsea w ostatnich miesiącach nie może znaleźć odpowiedniego rytmu, przez co po raz kolejny może nie awansować do europejskich pucharów. Niektórzy piłkarze The Blues coraz bardziej się niecierpliwią i wydaje się, że niebawem może dojść do kilku transferów wychodzących.

Jak informuje serwis Football Transfers, na odejście nalega przede wszystkim Enzo Fernandez. Argentyńczyk regularnie występuje w pierwszym składzie Chelsea, ale słabe wyniki rzutują na jego samopoczucie. Sytuacja nie jest łatwa, bo pomocnik podpisał z The Blues umowę do 2031 roku.

Innym zawodnikiem, który szukał ucieczki, jest Mychajło Mudryk. Ponoć Ukrainiec liczył na wypożyczenie w zimowym oknie transferowym.