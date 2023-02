PressFocus Na zdjęciu: Joao Felix

Joao Felix przebywa na wypożyczeniu z Atletico Madryt do Chelsea i choć w jego umowie z The Blues nie ma opcji wykupu, to angielski klub podejmie rozmowy z Hiszpanami w tej sprawie.

Chelsea przygotowuje ofertę za wykup Felixa

The Blues są skłonni zapłacić 80 mln euro

Nie wiadomo, czy ta kwota zadowoli Atletico

Joao Felix na dłużej w Londynie?

Według najnowszych informacji rozgłośni radiowej “Cadena SER”, Chelsea chciałaby zatrzymać Joao Felixa w Londynie na stałe i wykupić go z Atletico Madryt po tym, jak skończy się okres wypożyczenia Portugalczyka. Co więcej, włodarze The Blues mają już przygotowywać pierwszą ofertę za nabycie praw do karty zawodniczej 23-latka.

Propozycja angielskiego klubu ma opiewać na 80 milionów euro. Chelsea za czasowe usługi Joao Felixa zapłaciła 11 milionów euro, więc ewentualny transfer 23-latka łącznie kosztowałby 91 milionów euro. Nie wiadomo, jak na taką kwotę zapatruje się Atletico Madryt, które wcześniej oczekiwało za cofniętego napastnika ponad 100 milionów euro.

Chelsea quer garantir a contratação de João Félix e está na disposição de colocar 80 milhões de euros em cima da mesa, avança a ‘Cadena SER’. pic.twitter.com/uE8SjFNcnt — Diário de Transferências (@DTransferencias) February 15, 2023

28-krotny reprezentant Portugalii nie najlepiej rozpoczął swoją przygodę z Premier League, bowiem już w pierwszym meczu na Wyspach Brytyjskich otrzymał czerwoną kartkę, przez którą pauzował w trzech spotkaniach. 23-latek mimo wszystko zostawia po sobie dobre wrażenie, a w ostatnim starciu Chelsea z West Hamem United zdobył bramkę (1:1).

Niewykluczone, że Joao Felix wróci do Atletico Madryt. Wiele jednak będzie zależeć od przyszłości Diego Simeone, z którym były piłkarz Benfiki Lizbona nie mógł znaleźć wspólnego języka.

Czytaj więcej: