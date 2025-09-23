Chelsea bardzo by chciała pozyskać Kenana Yildiza z Juventusu. Jak się okazuje, The Blues będą musieli stoczyć trudną walkę. Do gry o podpis Turka włączyli się Manchester United i Arsenal - donosi "Bianconera News".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz

Manchester United i Arsenal dołączyli do walki o Kenana Yildiza

Chelsea nie próżnowała podczas letniego okienka transferowego. Londyński klub dokonał wiele interesujących wzmocnień. Władze ze Stamford Bridge jednak nie mają nawet chwili odpoczynku i już rozglądają się za kolejnymi piłkarzami. Ostatnio media donosiły, że The Blues poważnie interesują się Kenan Yildizem. Skauci mieli nawet obserwować gwiazdę Juventusu podczas jednego z meczów.

Z informacji przekazanych przez „Bianconera News” dowiadujemy się, że Chelsea nie jest obecnie jedynym zespołem, który chce Kenana Yildiza. Jak się okazuje, The Blues będą rywalizowali o reprezentanta Turcji ze swoimi rywalami z Premier League. Zawodnik Juventusu znalazł się bowiem również w kręgu zainteresowań Manchesteru United oraz Arsenalu.

Stara Dama jednak tak łatwo nie rozstanie się z Kenanem Yildizem. Turyńczycy liczą bowiem na kontynuowanie współpracy z turecką gwiazdą, oferując mu nowy kontrakt. Obecnie jednak nie są znane szczegóły nowej umowy zawodnika. Czas pokaże, czy strony znajdą porozumienie w tej kwestii.

Kenan Yildiz od początku sezonu jest w znakomitej dyspozycji. 20-latek rozegrał pięć spotkań. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców. Reprezentant Turcji może się pochwalić również czterema asystami.