Chelsea w niedalekiej przyszłości może przeprowadzić hit transferowy. Ich celem jest Kenan Yildiz. Przedstawiciele The Blues obserwowali Turka podczas meczu Juventus - Inter Mediolan - donosi "CaughtOffside".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kenan Yildiz obserwowany przez Chelsea

Chelsea w minioną sobotę zaliczyła już drugą wpadkę w nowym sezonie Premier League. Podopieczni Enzo Mareski tym razem podzielili się punktami z Brentfordem (2:2). Londyńczycy myślami są już przy kolejnym meczu. W środę The Blues zmierzą się z Bayernem Monachium w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Na Stamford Bridge jednak mówi się kolejnych transferach. A jednym z ich celów jest Mike Maignan.

Tymczasem coraz częściej mówi się o Chelsea w kontekście sprowadzenia Kenana Yildiza. Gwiazda Juventusu jest na celowniku The Blues. Tymczasem w tej sprawie najnowsze informacje przekazuje serwis „CaughtOffside”. Otóż londyńczycy zabrali się do pracy. Przedstawiciele angielskiego klubu pojawili się na spotkaniu Starej Damy z Interem Mediolan, aby obserwować młodego Turka.

Warto zaznaczyć, że Kenan Yildiz błysnął w sobotnim hicie Serie A. Reprezentant Turcji popisał się bowiem przepięknym trafieniem. The Blues jednak będą musieli stoczyć trudną rywalizację o gwiazdę Juventusu. Zawodnik znajduje się również w kręgu zainteresowań FC Barcelony.

Kenan Yildiz od 2022 roku jest związany z Juventusem. 20-latek bardzo szybko przebił się do pierwszego zespołu. Dotychczas Turek rozegrał aż 87 spotkań w seniorskiej koszulce Bianconerich. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 17 trafień, a także 14 asyst