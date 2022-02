Chelsea wyprzedziła Man United w walce o reprezentanta Anglii

Pressfocus Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice skłania się do opuszczenia West Hamu w letnim oknie transferowym. O reprezentanta Anglii rywalizują Chelsea i Manchester United.

West Ham chce zatrzymać Declana Rice’a na kolejny sezon

Anglik chciałby jednak spróbować sił w silniejszym klubie

O 23-latka zabiegają Chelsea i Manchester United

Ogromne pieniądze w grze

West Ham rok temu przedarł się do ligowej czołówki, co zaowocowało awansem do Ligi Europy, gdzie Młoty radzą sobie dobrze. Londyńczycy w tym sezonie również liczą się w grze o kwalifikację do Ligi Mistrzów. Drużynie Davida Moyesa w zrealizowaniu tego celu wydatnie pomaga Declan Rice.

23-letni defensywny pomocnik stworzył kapitalny duet w środku pola z Tomasem Souckiem. Obaj świetnie łączą swoje defensywne obowiązki z wyprowadzeniem piłki i wspomaganiem ofensywy. Największe kluby w Premier League rywalizują jednak o pozyskanie Rice’a.

Reprezentant Anglii jako junior bronił barw Chelsea, która od dłuższego czasu pragnie sprowadzić go ponownie w swoje szeregi. Konkurencją The Blues w walce o jest Manchester United, który musi wzmocnić środek pola, aby wreszcie rywalizować o trofea.

Bliżej sprowadzenia Rice’a jest aktualnie Chelsea, która rzekomo doszła do porozumienia z piłkarzem w sprawie warunków jego kontraktu. Anglik woli przenieść się na Stamford Bridge zamiast na Old Trafford. Kwota transferu 23-latka może przekroczyć 100 milionów funtów, ponieważ West Ham nie chce oddawać swojego kluczowego gracza.

