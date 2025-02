News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

The Blues chcą Deana Huijsena i Nico Williamsa

Chelsea zamierza pozyskać środkowego obrońcę Deana Huijsena z Bournemouth oraz skrzydłowego Athletic Bilbao Nico Williamsa podczas letniego okienka transferowego.

Huijsen dołączył do Bournemouth z Juventusu latem 2024 roku i stał się jedną z rewelacji tego sezonu Premier League. 19-letni środkowy defensor rozegrał 21 meczów, strzelając dwa gole. Jego drużyna traci zaledwie trzy punkty do czołowej czwórki, więc wciąż liczy się w walce o awans do Ligi Mistrzów.

Według doniesień The Blues są pod dużym wrażeniem Holendra. Klub nawiązał już kontakt z agentami zawodnika, aby zbadać możliwość transferu. Inne czołowe kluby Premier League także chcą sprowadzić tego obrońcę. Mowa tutaj o Tottenhamie i Manchesterze United, którzy także rozmawiają z przedstawicielami 19-latka.

Huijsen ma w kontrakcie klauzulę wykupu, która stanie się aktywna po zakończeniu sezonu, ale Bournemouth stara się przedłużyć umowę, by podnieść jej wysokość. Aktualnie wynosi ona 60 milionów euro.

Klub rozważa także transfer Nico Williamsa z Athletic Bilbao. Hiszpański skrzydłowy również ma w swoim kontrakcie klauzulę wykupu wynoszącą 60 milionów euro. Tottenham i Arsenal również monitorują 22-latka. Jednak to Kanonierzy są obecnie faworytem do pozyskania Hiszpana.

