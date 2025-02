Barcelona pozyska napastnika Chelsea? Deco obserwuje zawodnika

Associated Press / dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Deco

Barcelona szuka alternatywy dla Lewandowskiego

Przyszłość Christophera Nkunku w Chelsea staje się coraz bardziej niepewna. Francuski napastnik w tym sezonie zdobył zaledwie dwa gole w 20 meczach Premier League, a jego rola w zespole stopniowo maleje. Enzo Maresca nie darzy go dużym zaufaniem, co nie umknęło uwadze FC Barcelony. Dyrektor sportowy Blaugrany, Deco uważnie monitoruje sytuację zawodnika.

W klubie zdają sobie sprawę, że Robert Lewandowski nadal prezentuje wysoki poziom, ale w przyszłym sezonie będzie miał już 37 lat. Dlatego dział skautingu rozgląda się za nowymi opcjami, które mogą dodać świeżości i wszechstronności w ataku. Nkunku wyróżnia się uniwersalnością. Potrafi grać zarówno jako środkowy i cofnięty napastnik, jak i skrzydłowy.

Jego największym atutem jest zdolność do gry na różnych pozycjach ofensywnych. Jednak kontuzje i brak regularnej gry zahamowały rozwój wychowanka PSG. Mimo to Deco uważa, że Nkunku pasowałby do Barcelony.

Jego kontrakt z Chelsea obowiązuje do 2029 roku, więc transfer wymagałby sporego nakładu finansowego. Jednak jeśli Maresca nadal nie będzie na niego stawiał, londyński klub może być skłonny negocjować. Może nawet zgodzić się na wypożyczenie z opcją wykupu.

Letnie okienko transferowe będzie kluczowe dla przyszłości Francuza, który w bieżącym sezonie we wszystkich rozgrywkach strzelił 13 bramek i zanotował 4 asysty w 31 spotkaniach, choć zagrał tylko 1327 minut.

