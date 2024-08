Chelsea skreśliła trzech graczy. W tym wielką gwiazdę

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Trevor Chalobah i Armando Broja

Chelsea pozbędzie się trzech zawodników

Polityka transferowe Chelsea wzbudza ogromne kontrowersje. Todd Boehly, amerykański właściciel The Blues, nie szczędzi pieniędzy na wzmocnienia. Londyńczycy zbudowali potężną kadrę, pełną młodych talentów i… przepłaconych graczy. Jednak mimo wręcz nieograniczonych funduszy, stołeczna ekipa nie może utrzymywać aż tak szerokiego składu i w tym okienku planuje pozbyć się kilku piłkarzy.

Matt Law ujawnił, że Trevoh Chalobah, Armando Broja i Romelu Lukaku nie mogą uczestniczyć w zajęciach pierwszej drużyny i zostali odesłani do treningów z ekipą do lat 21. Enzo Maresca nie widzi dla nich przyszłości na Stamford Bridge – ten tercet został skreślony przez sztab szkoleniowy i wystawiony na listę transferową. Obecność Broji i Lukaku, zdecydowanie największej gwiazdy z tego grona, nie jest zaskakująca. Jednak Chalobah w końcówce poprzedniego sezonu występował regularnie i bez wątpienia prezentował się co najmniej przyzwoicie.

Lukaku jest łączony przede wszystkim z przeprowadzką do Serie A. O podpis reprezentanta Belgii mocno zabiega Antonio Conte, który chce sprowadzi go do Napoli. Przyszłość pozostałej dwójki to zapewne ekipy z dolnej połowy Premier League. 25-letni Chalobah raczej nie powinien martwić się o zainteresowanie.

