Napoli rusza po gwiazdora. Już niezależnie od przyszłości Osimhena

agnfoto / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Napoli chce jak najszybciej pozyskać Romelu Lukaku

SSC Napoli stanęło przed trudnym zadaniem w związku z decyzją Chelsea, która postanowiła zrezygnować z walki o Victora Osimhena i skupić się na zawodniku Atletico Madryt, Samu Omorodionie. Ta sytuacja stawia Azzurrich w niezręcznej pozycji, zmuszając klub do przyspieszenia działań na rynku transferowym.

Napoli musi teraz znaleźć kupca dla Osimhena, a liczba zainteresowanych klubów jest ograniczona ze względu na wysokie wymagania finansowe. Wśród potencjalnych nabywców znajdują się Arsenal, Paris Saint-Germain oraz kilka klubów z Arabii Saudyjskiej. Klub liczy na rozwiązanie tej sytuacji w najbliższych tygodniach, aby odblokować rynek transferowy i umożliwić dalsze ruchy.

Tymczasem “Calciomercato” donosi, że ekipa z Neapoli jest w stałym kontakcie z Chelsea w sprawie pozyskania Romelu Lukaku, już niezależnie od sytuacji Osimhena, i rozważa kolejne kroki, by sfinalizować ten ruch. Klub poważnie myśli o pozyskaniu belgijskiego napastnika, zanim znajdzie nabywcę dla Osimhena, chcąc jak najszybciej włączyć go do składu Antonio Contego. Lukaku nie ukrywa, że czeka na transfer do Napoli, gdzie będzie miał okazję ponownie współpracować z włoskim trenerem, z którym zna się bardzo dobrze.

Decyzja o ewentualnym pozyskaniu Lukaku przed sprzedażą Osimhena może wydawać się ryzykowna, ale może okazać się strategicznie opłacalna dla Napoli. Klub z Neapolu jest zdeterminowany, aby wzmocnić swoją ofensywę przed nadchodzącym sezonem, a Romelu Lukaku wydaje się idealnym kandydatem do wzmocnienia linii ataku.

