Chelsea w letnim okienku ponownie wypożyczy Andreya Santosa do Strasbourga - przekazał Fabrizio Romano. Warto dodać, że oba kluby mają tego samego właściciela.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Carney Chukwuemeka i Andrey Santos

Andrey Santos wróci do Strasbourga, kolejne wypożyczenie

Andrey Santos uchodzi za wielki talent, ale w tym momencie nie ma większych szans na regularne występy w barwach Chelsea. 20-letni pomocnik co prawda pojedzie na przedsezonowe tournee z londyńskim klubem, lecz zaraz po nim uda się na kolejne wypożyczenie. Brazylijczyk ponownie trafi do francuskiego Strasbourga.

Tutaj warto dodać, że Chelsea oraz Strasbourg mają jednego właściciela – konsorcjum BlueCo. Przypomnijmy, iż Andrey Santos występował w koszulce ekipy z Ligue 1 już w drugiej części sezonu 2023/2024.

Środkowy pomocnik w zespole Niebiesko-Białych zaprezentował się z na tyle dobrej strony, że Le Racing postanowił wypożyczyć go po raz drugi.

Andrey Santos w barwach drużyny The Blues jeszcze nie zadebiutował, ale w Londynie mają ogromne nadzieje co do tego zawodnika. Wychowanek Vasco da Gama na czasowym pobycie przebywał także w Nottingham Forest, jednak na City Ground głównie był rezerwowym, rozgrywając tylko dwa spotkania.

Bilans reprezentanta Brazylii w Strasbourgu to natomiast 11 meczów i 1 gol. Młodzieniec w kampanii 2024/2025 będzie miał okazję poprawić swoje statystyki w lidze francuskiej. Chelsea w 2022 roku w pozyskanie Andreya Santosa zainwestowała 12,5 miliona euro. Czas pokaże, czy będzie to dobra inwestycja.