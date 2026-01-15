Chelsea pomoże nowemu trenerowi. Szykuje zimowy transfer

16:55, 15. stycznia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Telegraph

Chelsea zamierza ruszyć na rynek w poszukiwaniu nowego środkowego obrońcy. Liam Rosenior chciałby wzmocnić tę pozycję, a klub jest gotowy powalczyć o transfer - informuje "The Telegraph".

Liam Rosenior
fot. Mark Pain Na zdjęciu: Liam Rosenior

Chelsea w pogoni za nowym defensorem

Chelsea po zwolnieniu Enzo Mareski postawiła na Liama Roseniora, który dotąd odpowiadał za wyniki Strasbourga. Pod jego wodzą zespół rozegrał już dwa spotkania – w środowy wieczór okazał się słabszy od Arsenalu, przegrywając 2-3 i odpadając z Pucharu Ligi Angielskiej. Oczywiście nie jest to rezultat, który jakkolwiek wpływa na przyszłość angielskiego menedżera, gdyż ten dopiero rozpoczął swoje rządy na Stamford Bridge.

Władze klubu dostrzegają, że kadra Chelsea ma pewne braki, co może jej przeszkodzić w walce o czołowe lokaty w Premier League. Widzi to również Rosenior, który potrzebuje nowego środkowego obrońcy. Do jego stylu gry konieczny jest zawodnik, który świetnie radzi sobie w wyprowadzeniu piłki. Pierwotnie The Blues zamierzali poczekać z tym ruchem do lata, ale mogą przyspieszyć swoje działania, byle tylko pomóc nowemu trenerowi.

Na ten moment trudno przesądzać, kto trafi do Chelsea. „The Telegraph” twierdzi, że wśród potencjalnych kandydatów należy wymieniać Jacobo Ramona z Como. Plan angielskiego giganta jest jasny – na Stamford Bridge tej zimy ma zameldować się defensor, który z miejsca wzmocni formację. Do rozstań dojdzie natomiast dopiero po sezonie.

Na ten moment Chelsea zajmuje w Premier League dopiero ósme miejsce, ale strata do czwartego Liverpoolu to zaledwie cztery punkty. W Lidze Mistrzów czeka ją natomiast rywalizacja z Pafos.