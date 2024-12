Chelsea robi miejsce dla gwiazdy! W grze 83 miliony funtów

Chelsea wykazała zainteresowanie Tomasem Araujo z Benfiki Lizbona, którego klauzula odstępnego wynosi 83 miliony funtów. The Blues, aby zrobić miejsce Portugalczykowi, planuje sprzedać Axela Disasiego - donosi "TEAMtalk".

Chelsea chce sprzedać Axela Disasiego, aby pozyskać Tomasa Araujo

Chelsea rozgrywa sezon na miarę swojego potencjału. The Blues w ostatnim spotkaniu odnieśli okazałe zwycięstwo nad Southampton (5:1). Londyńczycy jednak nie mają zamiaru spocząć na laurach i już przygotowuje się do zimowego okienka transferowego. Z przeprowadzką na Stamford Bridge łączonych jest wielu interesujących zawodników.

Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Chelsea ma specjalny plan na wzmocnienie defensywy. Londyńczycy od pewnego czasu wykazują poważne zainteresowanie Tomasem Araujo. Klauzula odstępnego w umowie obrońcy z Benfiką Lizbona wynosi aż 83 miliony funtów.

Wspomniane źródło donosi, że Londyńczycy planują odejścia, aby sfinalizować transfer Tomasa Araujo. Z grą na Stamford Bridge może pożegnać się Axel Disasi. To właśnie odejście Francuza może spowodować, że Chelsea zbliży się do sprowadzenia defensora Benfiki Lizbona, który jest porównywany do Gerarda Pique.

Tomas Araujo dotychczas rozegrał 38 spotkań w barwach seniorskiej drużyny popularnych Orłów. W tym czasie 22-letni Portugalczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Defensorowi udało się wpisać na listę strzelców w starciu ligowym w ubiegłej kampanii przeciwko Moreirense.