Chelsea wykłada 50 milionów euro za Bastoniego. Jest decyzja Interu

Chelsea złożyła ofertę, której przedmiotem był Alessandro Bastoni. Według La Gazzetta dello Sport propozycja opiewała na 50 milionów euro. Inter Mediolan nie zamierza sprzedawać obrońcy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Bastoni

Inter odrzucił ofertę Chelsea za Bastoniego

Chelsea wydała prawie 300 milionów euro na nowych zawodników, ale z drugiej strony zarobiła ok. 230 mln euro. Dzięki temu mogą pozwolić sobie na kolejne ruchy transferowe. Z najnowszych doniesień wynika, że przedmiotem zainteresowania był Alessandro Bastoni.

Reprezentant Włoch to zawodnik Interu Mediolan, do którego trafił w 2017 roku z Atalanty za ok. 30 milionów euro. Aktualnie jego wartość wzrosła prawie trzykrotnie. Co więcej, Bastoni to obecnie jeden z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Nic więc dziwnego, że co jakiś czas pojawiają się kluby, którego z chęcią widziałyby 26-latka w swoich szeregach.

Z informacji La Gazzetta dello Sport dowiadujemy się, że Chelsea zaproponowała za Bastoniego 50 milionów euro. Odpowiedź Interu Mediolan była natychmiastowa. Nerazzurri bez wahania odrzucili propozycję The Blues. Do sprzedaży mistrza Europy przekonać ich może jedynie oferta z gatunku nie do odrzucenia. Portal Transfermarkt wycenia piłkarza na 80 milionów euro.

Bastoni zadebiutował w koszulce Interu w sezonie 2019/2020. Od tego czasu rozegrał w klubie aż 258 spotkań, w których zdobył 6 goli i zanotował 24 asysty. Z nim w składzie Nerazzurri dwukrotnie sięgnęli po Scudetto oraz dwa razy zagrali w finale Ligi Mistrzów.

Enzo Maresca, czyli trener Chelsea ma drobne problemy jeśli chodzi o stoperów. W meczu z Crystal Palace parę środkowych obrońców stworzyli Trevor Chalobah i Josh Acheampong. Na ławce co prawda był Wesley Fofana, lecz reszta stoperów leczy kontuzję.