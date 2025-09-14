Chelsea chce gwiazdę Milanu. Hit transferowy zupełnie za darmo

Chelsea może przeprowadzić dwa duże transfery latem przyszłego roku. Według portalu TBR Football na liście życzeń znalazł się Mike Maignan. Francuz będzie od stycznia dostępny za darmo.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Mike Maignan łączony z Chelsea! Latem wygasa mu kontrakt z Milanem

Chelsea wydała w ostatnim oknie transferowym ponad 300 milionów euro na nowych zawodników. Jednocześnie zarobili na sprzedaży zbliżoną kwotę, więc finalnie bilans transferowy zamknęli na plusie ok. 4 mln euro. Mimo to w Londynie wciąż niektóre pozycje wymagają wzmocnień. Jedną z nich jest obsada bramki, gdzie aktualnie numerem jeden jest Robert Sanchez.

Niebawem na rynku transferowym pojawi się ciekawa okazja, aby po taniości sprowadzić klasowego golkipera. Zdaniem portalu TBR Football na liście życzeń Chelsea znalazł się Mike Maignan. Bramkarz reprezentacji Francji od stycznia będzie do wzięcia za darmo.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Maignan i Milan wciąż nie doszli do porozumienia ws. przedłużenia kontraktu. Obecna umowa wygasa w 30 czerwca 2026 roku. Jeśli mediolańczycy nie przekonają bramkarza do parafowania nowej umowy, to już zimą będzie mógł negocjować z dowolnym klubem. Na brak zainteresowania na pewno nie będzie narzekał, ponieważ jeszcze niedawno był na radarze wielu topowych drużyn.

W przeszłości The Blues próbowali już pozyskać bramkarza, ale ostatecznie Francuz zdecydował się zostać w Mediolanie. Oprócz Chelsea zainteresowanie 30-latkiem wyrazili m.in. Manchester United, Arsenal czy Tottenham. Warto dodać, że nie tylko Maignan znalazł się w kręgu zainteresowań londyńczyków. Ekipa ze Stamford Bridge rozważa także pozyskanie Marca Guhiego na zasadzie wolnego transferu.