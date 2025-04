Chelsea może dokonać wielkiego transferu. 100 milionów za gwiazdę

Chelsea jest skłonna zapłacić nawet 100 milionów euro za transfer Kenana Yildiza, o czym donosi serwis "Caughtoffside". Gracz Juventusu Turyn to jeden z największych talentów w Europie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Kenan Yildiz na celowniku Chelsea

Chelsea w tym sezonie spisuje się raczej przeciętnie. Piłkarze z Londynu są głównym faworytem do wygrania Ligi Konferencji Europy, ale te rozgrywki są raczej mało prestiżowe dla takiego klubu, jak The Blues. W Premier League z kolei raczej uda im się zakwalifikować do europejskich pucharów, ale o miejsce na podium będzie trudno.

Z tego też powodu władze Chelsea już myślą o możliwych letnich transferach i o tym, kogo uda się pozyskać do zespołu. Lista celów jest spora, tak, jak spora jest obecna kadra londyńczyków. Mimo wszystko The Blues celują w wielkie ruchy. Według informacji przekazanych przez serwis „Caughtoffside”, Chelsea usilnie stara się o transfer Kenana Yildiza za 100 milionów dolarów. Gracz Juventusu Turyn to jeden z największych talentów obecnie w Europie i klub z Wysp Brytyjskich chce sobie zagwarantować możliwość jego pozyskania tego lata. Zainteresowane są jednak także inne klubu z Premier League, m.in. Liverpool, Arsenal oraz Manchester City.

WIDEO: Skróty meczów Premier League – Chelsea

Kenan Yildiz w tym sezonie rozegrał dla Juventusu 46 spotkań, w których zdobył w sumie osiem goli oraz zanotował pięć asyst. 19-letni skrzydłowy w sumie dla Starej Damy wystąpił już w 78 meczach. W przeszłości związany był z młodzieżowymi zespołami Bayernu Monachium. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 45 milionów euro, a aktualna umowa reprezentanta Turcji wygasa wraz z końcem czerwca 2029 roku.

Zobacz także: Real wybrał nowego trenera. Następca Ancelottiego o krok