Chelsea martwi się o swój cel transferowy. Winny Mbappe

IMAGO / PanoramiC/ Baptiste Autissier Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe w lecie opuści Paris Saint-Germain

Paryżanie szukają gwiazdy, która zastąpi reprezentanta Francji

PSG chce sięgnąć po Victora Osimhena, a więc cel transferowy Chelsea

Mbappe wpłynie na przyszłość Osimhena

Victor Osimhen i Chelsea – to połączenie ma stać się faktem w lecie 2024 roku. Jednak czy Nigeryjczyk faktycznie dołączy do The Blues? Wprawdzie jego odejście z Napoli wydaje się nieuniknione, ale londyńczycy wcale nie muszą być faworytami w wyścigu o jego podpis. Do rywalizacji dołączył inny, wielki gracz.

Napastnik znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain. To naturalna konsekwencja potwierdzonego odejścia Kyliana Mbappe. Daily Express zdradza, że wobec pożegnania Francuza, ekipa ze stolicy Francji zamierza zintensyfikować starania o 25-latka ze Stadio Diego Armando Maradona.

Chelsea obawia się, że przeprowadzka Mbappe do Madrytu faktycznie wpłynie na jej szanse na transfer Osimhena. Paryżanie mają dysponować zdecydowanie większymi środkami i tym samym uniemożliwić ekipie z Premier League realną walkę o angaż króla strzelców Serie A z 2023 roku.