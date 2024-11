Independent Photo Agency Srl / Mark Pain / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Patrick Dorgu / Enzo Maresca / Thiago Motta

Patrick Dorgu na celowniku wielkich klubów

Patrick Dorgu to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy, który na co dzień występuje w Serie A. Obrońca Lecce to niezwykle wszechstronny zawodnik. Może grać zarówno na lewej stronie defensywy jak i na skrzydle. Reprezentant Danii wkrótce może być bohaterem hitowej przeprowadzki. Jego osoba bowiem jest monitorowana przez wielkie kluby.

Jak poinformował Nicolo Schira, Patrick Dorgu lada moment będzie mógł przebierać w ofertach. Reprezentant Danii bowiem wzbudził zainteresowanie takich drużyn jak: Chelsea, Tottenham Hotspur, AC Milan, SSC Napoli czy też Juventus. Każdy z tych zespołów bacznie obserwuje występy 20-latka w barwach Lecce.

Utalentowany zawodnik dał się również poznać z dobrej strony na arenie międzynarodowej. Patrick Dorgu ma na koncie już cztery występy w reprezentacji Danii. Udało mu się nawet raz wpisać na listę strzelców. W każdym z tych spotkań prezentował się na miarę oczekiwań, więc nieprzypadkowo 20-latek znajduje się na celowniku wielkich marek.

Patrick Dorgu w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań na boiskach Serie A. W tym czasie obrońca Lecce zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Portal „Transfermarkt” wycenia Duńczyka na 12 milionów euro.