IMAGO / Pro Sports Images Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

Chelsea ma plan na rozwój Mychajło Mudryka

Zarząd klubu może wypożyczyć Ukraińca w następnym okienku transferowym

22-latek nie udowadnia, że jest wart wyłożonych na niego ogromnych pieniędzy

Chelsea wypożyczy Mychajło Mudryka?

Portal “Fichajes” donosi, że Chelsea znalazła pomysł, jak pomóc odbudować się Mychajło Mudrykowi. Otóż londyński klub będzie chciał wypożyczyć reprezentanta Ukrainy w najbliższym okienku transferowym. W tym momencie jeszcze nie wiemy, jaki klub byłby zainteresowany pozyskaniem 22-letniego skrzydłowego.

Mychajło Mudryk trafił do Chelsea z Szachtara Donieck w zimowym okienku transferowym. Wówczas londyńczycy zapłacili za jego transfer aż 70 milionów euro. Zawodnik miał przebłyski dobrej gry, ale większość jego występów w koszulce “The Blues” była poniżej oczekiwań, przez co zarząd klubu chce oddać wychowanek Szachtara w ręce innego klubu, aby tam wrócił do formy i odbudował pewność siebie, którą zatracił w ostatnim czasie.

Reprezentant Ukrainy w obecnym sezonie Premier League czterokrotnie pojawił się na boisku. 22-latek niczym specjalnym się nie wyróżniał na tle kolegów z zespołu, którzy są dalecy od formy. Chelsea obecnie zajmuje odległą 14. lokatę w ligowej tabeli.

Sprawdź także: Objawienie początku sezonu La Ligi na celowniku Barcelony