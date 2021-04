Chelsea gotowa dać wielkie pieniądze za Lukaku

Źródło: The Sun

Pomimo kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa działacze Chelsea byliby gotowi zapłacić 90 milionów funtów, by sprowadzić do siebie latem błyszczącego w mediolańskim Interze Romelu Lukaku. O rewelacjach tych poinformował The Sun.

Sezon 2020-2021 jest w wykonaniu reprezentanta Belgii bardzo dobry. W Serie A strzelił jak dotąd 21 goli w 32 meczach. Ponadto zanotował dziewięć asyst. Jest jedną z kluczowych postaci zespołu, który zmierza po mistrzostwo kraju.

Nic dziwnego, że napastnikiem tym interesują się inne kluby. Wcześniej Lukaku łączono z Manchesterem City, a teraz z londyńską Chelsea. Celem działaczy i sztabu trenerskiego The Blues ma być pozyskanie latem silnego środkowego napastnika, a takim typem gracza jest właśnie Lukaku.

Lukaku pewniejszy od Wernera

Chelsea nie jest do końca zadowolona ze sprowadzonego przed rokiem Timo Wernera. Piłkarz ten miał być maszynką do strzelania goli na Stamford Bridge, tymczasem zdobył jak na razie tylko 11 bramek. Media i kibice szydzili z niego po półfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt, gdy z bliska zmarnował doskonałą sytuację strzelecką. Zarząd podjął już decyzję, że latem należy pozyskać dodatkowego snajpera.

27-letni Lukaku był już graczem Chelsea w latach 2011-2014. Później został sprzedany do Evertonu. Grał następnie w Manchesterze United, aż w sierpniu 2019 roku sprzedano go za 75 mln euro do Interu Mediolan.