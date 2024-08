sportpix / Alamy Na zdjęciu: Mike Penders

Mike Penders zostanie bramkarzem Chelsea

Chelsea podczas letniego okna transferowego ponownie aktywnie bierze udział przy transferach do klubu. Jak na razie na Stamford Bridge trafiło aż ośmiu nowych zawodników. Wszystko wskazuje na to, że lada moment The Blues ogłoszą pozyskanie dziewiątego piłkarza.

Jak poinformował Fabrizio Romano blisko transferu do Anglii jest Mike Penders. Bramkarz KRC Genk ma podpisać z Chelsea kontrakt do czerwca 2032 roku. Na stałe do angielskiego klubu przeniesie się dopiero przed sezonem 2025/2026, bowiem nadchodzące rozgrywki spędzi w Genku na zasadzie powrotnego wypożyczenia. Reprezentant Belgii do lat 19 jest wychowankiem klubu z Cegeka Arena. Do seniorskiego zespołu awansował przed startem bieżącej kampanii.

Mike Penders od początku obecnego sezonu jest pierwszym wyborem trenera KRC Genk. Póki co rozegrał w lidze 2 mecze, w których raz zachował czyste konto.

Transfer sam w sobie nie byłby niczym dziwnym, gdyby nie fakt, że od dłuższego czasu Chelsea kolekcjonuje bramkarzy. Obecnie w The Blues znajduje się siedmiu golkiperów w tym m.in. Robert Sanchez, Djordje Petrović, Kepa, Filip Jorgensen czy Marcus Bettinelli. 19-letni Belg będzie więc ósmym bramkarzem w drużynie nowego szkoleniowca, którym niedawno został Enzo Maresca.

Chelsea zmagania w Premier League rozpocznie od meczu z Manchesterem City. Debiut włoskiego trenera odbędzie się 18 sierpnia.