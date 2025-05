Chelsea złoży ofertę za napastnika. Na stole nawet 120 mln euro

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Joao Pedro na celowniku Chelsea

Chelsea FC w obecnym sezonie borykała się z poważnymi problemami w w linii ataku. Nicolas Jackson, który miał być głównym filarem ofensywy, nie do końca spełnił oczekiwania na Stamford Bridge. Wcześniej rozważano różne opcje, w tym sprowadzenie Liama Delapa z Ipswich Town, ale doniesienia o zainteresowaniu młodym Anglikiem ze strony Manchesteru United znacząco skomplikowały plany The Blues.

Wszystko wskazuje na to, że angielski gigant skupi się teraz na Joao Pedro z Brighton & Hove Albion. Napastnik zdobył 10 bramek i zanotował siedem asyst we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. Brazylijczyk jest wyceniany przez klub na 120 milionów euro, co jednak nie odstrasza The Blues. Oczekuje się, że niebawem londyńczycy złożą pierwszą ofertę za 23-letniego snajpera.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Joao Pedro zasilił szeregi klubu z nadmorskiego miasta w lipcu 2023 roku, przechodząc na Amex Stadium z Watfordu za 34 mln euro. napastnik rozpoczął swoją piłkarską karierę w Brazylii, reprezentując barwy Fluminense, gdzie stawiał pierwsze kroki na profesjonalnym poziomie. Od kilku lat Pedro imponuje swoją wszechstronnością i skutecznością na angielskich boiskach. Brazylijczyk jest związany kontraktem z Brighton do 30 czerwca 2028 roku.