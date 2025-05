Chelsea złoży ofertę. Na stole blisko 50 mln euro

Mark Pain Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

James Trafford może dołączyć do Chelsea

Chelsea FC planuje sprowadzenie nowego bramkarza po sezonie pełnym niepewności między słupkami. Nieprzekonujące występy Roberta Sancheza skłoniły władze klubu do podjęcia konkretnych działań. Głównym celem The Blues ma być James Trafford. To 22-letni golkiper Burnley, który zachwycił w zakończonym sezonie Championship.

Anglik był jednym z bohaterów zespołu Scotta Parkera, który pewnie awansował do Premier League. Trafford zachował 29 czystych kont w 45 meczach i jest jednym z najlepszych bramkarzy zaplecza angielskiej elity w ostatnich latach. Jego styl gry, czyli pewność siebie, refleks oraz gra nogami idealnie wpisują się w wymagania nowoczesnego futbolu i wizję Chelsea na najbliższe sezony.

Burnley, które po zaledwie rocznej przerwie wraca do Premier League, ma świadomość, że zatrzymanie jednego z najbardziej utalentowanych bramkarzy młodego pokolenia może być niezwykle trudne. Klub z Turf Moor nie zamierza jednak oddawać swojego zawodnika za bezcen i ustalił cenę wywoławczą na poziomie około 50 milionów euro.

Zainteresowanie Traffordem, który ma ważny kontrakt z Burnley do czerwca 2027 roku, rośnie z każdym tygodniem. Chelsea już przygotowuje się do złożenia pierwszej oficjalnej oferty. Dla The Blues 22-letni Anglik to potencjalny numer jeden między słupkami na długie lata. Z otoczenia piłkarza słychać, że jeśli Chelsea rozpocznie rozmowy, zawodnik będzie gotów przenieść się na Stamford Bridge.