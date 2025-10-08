Chelsea i Arsenal wkrótce mogą stoczyć walkę o transfer. Trop londyńskich zespołów prowadzi do Serie A. Na ich celownikach znalazł się Strahinja Pavlović z AC Milanu - przekazuje "Milan Live".

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Strahinja Pavlović wzbudził zainteresowanie Chelsea i Arsenalu

Premier League na dobre już weszła w nowy sezon. Na górze tabeli jest ścisk, a pozycję lidera zajmuje Arsenal. Wśród zespołów walczących o mistrzostwo Anglii jest również Chelsea. The Blues jednak tracą do drużyny prowadzonej przez Mikela Arteta pięć punktów. Rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, a wkrótce między londyńskimi klubami może rozpocząć się walka o transfer.

Z informacji przekazanych przez serwis „Milan Live” dowiadujemy się, że zarówno Arsenal jak i Chelsea mają na swoich radarach tego samego zawodnika. Oczy tych zespołów zwrócone są na Półwysep Apeniński. W kręgu zainteresowań londyńskich ekip znalazł się bowiem Strahinja Pavlović, który na co dzień reprezentuje barwy AC Milanu.

Reprezentant Serbii miał swoje problemy w mediolańskiej drużynie. Wielokrotnie był nawet wypychany z klubu. Jednak obecna kampania w wykonaniu defensora jest niezwykle udana. 24-latek pod okiem Massimiliano Allegriego wskoczył na światowy poziom, przez co zainteresowanie Chelsea oraz Arsenalu nie jest przypadkowe.

Strahinja Pavlović w obecnym sezonie rozegrał siedem spotkań w koszulce AC Milanu. Reprezentant Serbii może się pochwalić jednym strzelonym golem. Defensor wpisał się na listę strzelców w meczu ligowym przeciwko Cremonese.