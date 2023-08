Wielki powrót? Zawodnik Arsenalu może wylądować w lidze szkockiej

IMAGO / Sportsphoto Na zdjęciu: Kieran Tierney

Kieran Tierney prawdopodobnie odejdzie z Arsenalu

Faworytem do pozyskania Szkota jest Celtic Glasgow

To właśnie tego klubu wychowankiem jest 26-letni obrońca

Celtic Glasgow faworytem do pozyskania Kierana Tierneya

Kieran Tierney nie znajduje się w planach Mikela Arteta na ten sezon, stąd Arsenal wystawił tego zawodnika na listę transferową. Szkocki defensor był łączony z wieloma klubami, choćby Manchesterem City, Newcastle United, Aston Villą czy Realu Sociedad. Jednak faworytem do pozyskania 26-latka jest obecnie inny zespół.

Zdaniem dziennikarzy “Football Insider”, to właśnie Celtic Glasgow obecnie znajduje się na pole-position do pozyskania Kierana Tiernaya. Co ciekawe, reprezentant swojego kraju jest wychowankiem tego szkockiego klubu i właśnie stąd powędrował prosto do Arsenalu w 2019 roku za 27 milionów euro.

38-krotny reprezentant Szkocji w poprzednim sezonie rozegrał łącznie 36 spotkań w koszulce “Kanonierów”. W tym czasie udało mu się nawet raz wpisać na listę strzelców, a także zanotować dwie asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia 26-letniego obrońcę na 25 milionów euro.

Sprawdź także: Valencia pozyskała skrzydłowego z Premier League