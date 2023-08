IMAGO / Focus Images Na zdjęciu: Sergi Canos

Sergi Canos został piłkarzem Valencii

Hiszpan związał się z nowym klubem czteroletnią umową

Natomiast koszt transferu 26-latka z Brentford wyniósł zaledwie 250 tysięcy euro

Oficjalnie: Sergi Canos zasilił szeregi Valencii

Potwierdziły się medialne doniesienia – Valencia sprowadziła w swoje szeregi Sergi Canosa. Transfer 26-latka z Brentford kosztował hiszpański klub zaledwie 250 tysięcy euro. Klub z Estadio Mestalla zawarł w umowie skrzydłowego klauzulę wykupu, która wynosi aż 100 milionów euro.

Sergi Canos związał się z Valencią czteroletnim kontraktem. Dla samego zawodnika jest to powrót do rodzimej ligi po dziesięciu latach. W 2013 roku jako zaledwie 16-latek zamienił akademię FC Barcelony na Liverpool. Kariery na Anfield nie zrobił, ale jego kariera nabrała rozpędu, kiedy trafił na stałe do Brentford.

Wychowanek “Dumy Katalonii” w barwach popularnych “Pszczółek” rozegrał 249 spotkań. W tym czasie udało mu się zdobyć 36 bramek oraz zanotować 33 asysty. Portal “Transfermarkt” wycenia 26-latka na dziewięć milionów euro.

