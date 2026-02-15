Arsenal sprowadzi gwiazdę Bundesligi? Mikel Arteta naciska

20:00, 15. lutego 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  TEAMtalk

Arsenal może pozyskać nowego stopera w letnim okienku transferowym. Mikel Arteta bardzo docenia obrońcę Lipska, Castello Lukebę - donosi brytyjski serwis TEAMtalk.

Mikel Arteta
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Castello Lukeba na radarze Arsenalu

Arsenal powoli przygotowuje się do letniego okienka transferowego, podczas którego planuje jeszcze bardziej wzmocnić kadrę. Działacze Kanonierów zamierzają sprowadzić między innymi nowego stopera, aby zwiększyć rywalizację w linii obrony i zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych kontuzji. Sztab szkoleniowy, na czele którego stoi Mikel Arteta, chce mieć większy komfort rotacji podczas następnego sezonu. Londyńczycy analizują kilka nazwisk, a jedno z nich szczególnie przyciąga uwagę trenera angielskiego zespołu.

Jak poinformował brytyjski portal „TEAMtalk”, kandydatem do przeprowadzki na Emirates Stadium jest bowiem Castello Lukeba z Lipska. 23-letni Francuz rozważa zmianę otoczenia po zakończeniu obecnej kampanii i jest otwarty na nowe wyzwanie. Włodarze z Red Bull Areny mają być gotowi na sprzedaż defensora za kwotę wynoszącą więcej niż 50 milionów funtów. Arsenal dysponuje odpowiednimi środkami, by sfinalizować taką transakcję.

Lukeba, którym poważnie interesują się także inni potentaci ze Starego Kontynentu – Real Madryt, Liverpool oraz Manchester United, jest wychowankiem szkółki Olympique’u Lyon. Mierzący 184 centymetry obrońca trafił do Lipska w 2023 roku. W barwach drużyny Byków rozegrał łącznie 92 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Sześciokrotny reprezentant Francji uchodzi za jednego z najlepszych defensorów w całej Europie.