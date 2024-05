Casemiro na wylocie z Man Utd, trzy kluby chcą Brazylijczyka

Casemiro wygląda na to, że niebawem pożegna się z Manchesterem United. Według najnowszych doniesień mediów trzy konkretne kluby są zainteresowane podpisaniem umowy z pomocnikiem.

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Casemiro

Saudyjczycy celują w transfer z udziałem Casemiro

Casemiro wygląda na to, że wkrótce zakończy swoją przygodę z Manchesterem United. W każdym razie chętnych na zawodnika nie brakuje, więc bezrobocie raczej nie grozi Brazylijczykowi. Fichajes.net, opierając się na wieściach brazylijskich mediów, wskazuje, że trzy kluby z Arabii Saudyjskiej mają plan, aby podpisać kontrakt z pomocnikiem.

Źródło podaje, że Al-Nassr, Al-Ahli i Al-Qasidiya, to kluby, mając plan, aby sfinalizować transfer z udziałem zawodnika. 32-latek jest dzisiaj wyceniany na 20 milionów euro. Kontrakt piłkarza z klubem z Old Trafford obowiązuje z kolei do końca czerwca 2026 roku.

Casemiro w swoim premierowym sezonie w Manchesterze United należał do kluczowych postaci, wykorzystując swoją wartość i doświadczenie. Ostatnia kampania w wykonaniu zawodnika nie była już jednak tak dobra. Casemiro był często krytykowany. Dodatkowym ciosem dla piłkarza była też nieobecność w wyjściowej jedenastce Czerwonych Diabłów w finale Pucharu Anglii przeciwko Manchesterowi City. Ostatnie słabsze występy skutkowały również tym, że Casemiro nie znalazł się w kadrze reprezentacji Brazylii na Copa America.

Defensywny pomocnik w trakcie kampanii 2023/2024 wystąpił w 32 spotkaniach, notując w nich pięć trafień i trzy asysty.

