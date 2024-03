Joao Cancelo swoimi słowami wyraża jasną chęć do pozostania w FC Barcelonie na stałe. Nie wiadomo jednak, czy Hiszpanie zdołają dojść do porozumienia z Manchesterem City. A sytuację pilnie śledzi inna wielka angielska marka.

IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Joao Cancelo

Joao Cancelo świetnie wprowadził się do FC Barcelony

Zarówno piłkarz, jak i klub chcieliby, by współpraca zmieniła się na permanentną

Według Mundo Deportivo, usługami 29-latka interesuje się jednak jeszcze inny angielski zespół

Cancelo marzy o pozostaniu w Barcelonie, ale może też wrócić do Premier League

Wydaje się, że od początku sezonu plan Joao Cancelo jest jasny. Reprezentant Portugalii świetnie odnalazł się w FC Barcelonie. Klub jest z niego zadowolony, a sam zawodnik na każdym kroku podkreśla swoją chęć zmiany wypożyczenia na transfer definitywny. Zwłaszcza ostatnie wypowiedzi bocznego obrońcy, który skrytykował Pepa Guardiolę, zdają się zupełnie zrywać relację między nim, a Manchesterem City.

Blaugrana rozpoczęła już negocjacje z Obywatelami. Ponoć chciałaby, by transakcja zamknęła się w 20 milionach euro. I choć na ten moment wydaje się to bardzo prawdopodobne, Mundo Deportivo studzi nastroje kibiców ze stolicy Katalonii. O 29-latka zamierza też ponoć powalczyć Arsenal FC. Mikel Arteta długo był w sztabie Guardioli i wie, jak wspaniałym graczem jest Portugalczyk. Nie ulega wątpliwości, że możliwości finansowe Kanonierów są znacznie większe, niż mistrzów Hiszpanii. Manchester City w ostatnich latach pokazywał też, że nie obawia się sprzedaży swoich graczy do bezpośrednich ligowych rywali.

Cancelo rozegrał w tym sezonie 32 spotkania we wszystkich rozgrywkach klubowych. Zanotował w nich cztery bramki i tyle samo asyst.

Czytaj więcej: Laporty plan na kupno Erlinga Haalanda.