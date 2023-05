Hiszpańskie media przekonują, że Joao Cancelo wyrósł na faworyta do wzmocnienia latem Barcelony. Klub poszukuje prawego obrońcy, ale nie zamierza wydawać na to znacznych pieniędzy. Chciałby zatem wypożyczyć Portugalczyka, który niebawem znajdzie się w zawieszeniu pomiędzy Bayernem Monachium a Manchesterem City.

Barcelona poszukuje na rynku prawego obrońcy, ale priorytetem jest kupienie klasowego defensywnego pomocnika

Wobec tego faworytem do trafienia na Camp Nou został Joao Cancelo. Jego profil idealnie pasuje do Blaugrany, a do tego trafiłby do niej na zasadzie wypożyczenia

Portugalczyk wyprzedził w tej wirtualnej rywalizacji Juana Foytha z Villarrealu

Cancelo faworytem Barcelony

Przed FC Barceloną kolejne pracowite lato. Klub już planuje sprzedaże, ale i wzmocnienia. Do środka obrony trafi Inigo Martinez, postępują też rozmowy z Ilkayem Guendoganem czy Leo Messim. Sporo w sytuacji Blaugrany zmieniła decyzja Sergio Busquetsa. Hiszpan pozostawał przedłużeniem Xaviego Hernandeza na boisku. To właśnie trener wyraził się jasno na konferencji prasowej, że priorytetem klubu na najbliższe lato będzie sprowadzenie klasowego następcy Busquetsa. W tym kontekście wymienia się, jak dotąd, Martina Zubimendiego oraz Joshuę Kimmicha. To oznacza, że Duma Katalonii nie będzie mogła pozwolić sobie na wydanie znacznych funduszy na inną pozycję wymagającą wzmocnienia – prawą obronę.

Do tej pory faworytem Xaviego w tym kontekście był Juan Foyth. Villarreal nie zamierza jednak negocjować i chętnych odsyła do klauzuli odstępnego. Ta wynosi ponad 50 milionów euro. Tym samym na pierwsze miejsce na liście trafił Joao Cancelo. Portugalczyk idealnie pasuje profilem do Barcelony. Pep Guardiola nie chce z nim współpracować, pomimo tego, że jego umowa z Manchesterem City obowiązuje do 2027 roku. Bayern Monachium również nie zamierza korzystać z klauzuli wykupu w wysokości 70 milionów euro. Cancelo będzie zatem ponownie dostępny w ramach wypożyczenia. I na takiej zasadzie chciałaby zakontraktować go Barcelona.

28-latek rozegrał w tym sezonie 46 spotkań dla Obywateli i Bawarczyków. Zanotował w nich trzy bramki i 11 asyst.

