Robert Gumny w Augsburgu pełni jedynie rolę rezerwowego. Polak rozważa odejście do drużyny, gdzie będzie otrzymywał więcej szans. Mateusz Borek w programie Moc Futbolu wyjawił jednak, że klub oczekuje za prawego obrońcę aż osiem milionów euro. Ta kwota wydaje się zaporowa, biorąc pod uwagę obecną pozycję 24-latka na rynku transferowym.

PressFocus Na zdjęciu: Robert Gumny w pojedynku z Alphonso Daviesem

Robert Gumny notuje w Augsburgu sporo występów, ale pozostaje głównie rezerwowym

Polak rozważa odejście do klubu, gdzie mógłby grać regularnie

Mateusz Borek w programie Moc Futbolu wyjawił, że niemiecka drużyna oczekuje za Polaka aż osiem milionów euro

Gumny w “złotej klatce”? Augsburg żąda za niego sporych pieniędzy

Robert Gumny od połowy kwietnia pełni w Augsburgu jedynie rolę rezerwowego. Rzecz jasna, taki stan rzeczy nie podoba się ani zawodnikowi, ani jego otoczeniu, ani Fernando Santosowi. Sam reprezentant Polski rozważa ponoć odejście z niemieckiej drużyny, by znaleźć klub, w którym będzie etatowym członkiem wyjściowej jedenastki. To może być jednak cel niezwykle trudny do zrealizowania. Na ten temat wypowiedział się Mateusz Borek w programie Moc Futbolu.

– Z tego, co się orientuje, agenci Gumnego usłyszeli kwotę od Reutera, [dyrektora generalnego Augsburga – przyp. PP], kwotę – byłem nią zszokowany – ośmiu milionów euro. Czyli generalnie klub powiedział – przyniesiecie osiem milionów, proszę bardzo, droga wolna, można odjeżdżać z Augsburga, ale nie inaczej – wyznał dziennikarz.

Trudno spodziewać się, by znalazł się chętny za tę cenę. To może oznaczać dwa wyjścia: albo żmudną walkę z Augsburgiem o odejście na korzystniejszych warunkach, albo pozostanie w nim i bój innego typu – o odzyskanie miejsca na boisku.

Gumny wystąpił w tym sezonie w 28 spotkaniach Bundesligi. Zanotował w nich gola i dwie asysty. Portal Transfermarkt wycenia go na 3,5 miliona euro.

Czytaj więcej: Prezes Sassuolo wskazał prawdopodobny kierunek dla gwiazdy.

Borussia M’gladbach Augsburg 2.30 3.80 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 maja 2023 09:28 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin