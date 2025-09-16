Były zawodnik Liverpoolu i Chelsea zaoferowany klubowi Ekstraklasy. To głośne nazwisko

Victor Moses, były zawodnik Liverpoolu i Chelsea, został zaoferowany Koronie Kielce - ujawnił Jakub Dryś w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą. Nigeryjczyk ma na koncie 220 meczów w Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Były gwiazdor Chelsea i Liverpoolu mógł dołączyć do Korony

Korona Kielce w letnim oknie transferowym wyróżniała się w PKO BP Ekstraklasie pod względem wydatków na nowych zawodników. Łączne koszty klubu wyniosły blisko 2 miliony euro, z czego 800 tysięcy euro przeznaczono na transfer Tamara Svetlina z NK Celje. Do stolicy województwa świętokrzyskiego trafili także m.in. Antonin, Jakub Budnicki czy Stjepan Davidović.

Okazuje się, że do klubu wpłynęła także oferta zakontraktowania Victora Mosesa, o czym poinformował Jakub Dryś, dyrektor skautingu Korony. Jak przyznał, klub nie zamierza ściągać zawodników o takiej charakterystyce.

Victor Moses pozostaje obecnie bez klubu. W przeszłości reprezentował barwy m.in. Chelsea i Liverpoolu. Z londyńskim zespołem zdobył mistrzostwo Anglii w sezonie 2015/2016. Na poziomie Premier League rozegrał 220 meczów, w których zdobył 20 bramek i zanotował 20 asyst. 18-krotny reprezentant Nigerii w poprzednim sezonie był związany z Luton Town, z którym spadł na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii. Ponadto występował w Interze Mediolan, West Hamie oraz Crystal Palace.

Piłkarzy z tak bogatym doświadczeniem w Ekstraklasie brakuje. W ostatnich miesiącach transfer z Premier League przeprowadziła Pogoń Szczecin, ściągając z Leeds United Sama Greenwooda.