Były reprezentant Polski na celowniku Wieczystej? To byłby największy transfer w historii tego klubu. Takiego gracza tam jeszcze nie było [NASZ NEWS]

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wieczystej Kraków

Peszko był jednym z pionierów

Wieczysta Kraków jest obecnie wiceliderem drugiej ligi i pewnie zmierza na zaplecze Ekstraklasy. Klub nie zamierza się zatrzymywać, stąd kolejne głośne transfery. O ambicjach i możliwościach tego klubu niech świadczy przykład, że tej zimy ściągnęła lidera strzelców ligi cypryjskiej, byłego gracza m.in Legii Warszawa, czyli Rafę Lopesa.

To jednak nie wszystko, bo z nieoficjalnych informacji wynika, że umowę, obowiązującą od lata, podpisał też Carlitos, były król strzelców Ekstraklasy w barwach Wisły, również były zawodnik Legii Warszawa.



A co będzie po niemal pewnym awansie? Z informacji goal.pl wynika, że na celowniku Wieczystej może się znaleźć Kamil Glik! Albo inaczej: dochodzą do nas słuchy, że 37-latka chętnie widzieliby w tej drużynie Sławomir Peszko i Jacek Góralski. Peszko był jednym z pionierów głośnych transferów Wieczystej, a obecnie pełni tam rolę szkoleniowca. Z dobrym zresztą skutkiem.

103 mecze dla Polski. To robi wrażenie

Z kolei Jacek Góralski to też jeden z najgłośniejszych transferów klubu Wojciecha Kwietnia. W końcu “Góral” to 21-krotny reprezentant kraju, ale z drugiej strony gdzie mu pod tym względem do Glika… Wychowanek GKS Jastrzębie aż 103 razy grał dla Polski i ma na koncie udział w kilku wielkich turniejach.



Latem Kamilowi kończy się umowa z Cracovią i będzie wolnym piłkarzem. Wprawdzie w tym przypadku pieniądze nie byłyby główną motywacją, bo Glik nieraz podkreślał, że udało mu się dobrze zabezpieczyć siebie i rodzinę dzięki bogatej nomen omen karierze, ale… Jeśli będzie chciał kontynuować grę, to ewentualne przejście do Wieczystej sprawiłoby, że nie musiałby się nawet przeprowadzać.



Niedawno były gracz m.in AS Monaco zapowiadał, że granie w piłkę wciąż sprawia mu radość i nie myśli o zakończeniu kariery w najbliższym czasie.