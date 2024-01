fot. Imago/ANP Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Jakub Kiwior łączony jest z opuszczeniem Arsenalu w zimie

Taki ruch doradza mu były reprezentant Polski Tomasz Kłos

Defensorem poważnie interesują się czołowe włoskie kluby

Kiwior powinien odejść z Arsenalu?

Jakub Kiwior nie może wywalczyć miejsca w składzie Arsenalu. Polski obrońca gra sporadycznie, a na dodatek niekiedy Mikel Arteta wystawia go na nienominalnej pozycji. Negatywnie przekłada się to na występy reprezentanta Biało-Czerwonych, który popełnia błędy i nie ma zbyt korzystnej opinii wśród kibiców.

Jednocześnie Kiwior wciąż budzi bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Media sugerują, że Polak jest celem wielu czołowych włoskich ekip. Były reprezentant Polski Tomasz Kłos uważa, że defensor powinien wrócić do Serie A, gdzie mógłby występować regularnie.

– Nie ma na co czekać, bo Kuba potrzebuje ogrania, a do tego jest potrzebna regularna gra. W Arsenalu dostaje minuty, ale na pewno brakuje mu piłkarskiego obycia na najwyższym poziomie. Dlatego jestem zdania, że najlepszym rozwiązaniem dla jego kariery byłoby wypożyczenie. Nie powinien patrzeć tylko na to, że jest w Arsenalu, bo mimo wszystko on bardziej w nim jest niż gra.

– Dzisiaj ma duże wzięcie na rynku, szczególnie wśród włoskich klubów i powinien to wykorzystać. Za kilka miesięcy sytuacja może być całkowicie inna. Po kolejnych tygodniach spędzonych na ławce zapewne nie będzie już takiego zainteresowania Kiwiorem – mówi Kłos w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

