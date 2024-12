Były gracz Barcelony wciąż marzy o powrocie do klubu. Jest gotowy na ustępstwa

Joao Cancelo, który w sezonie 2023/24 reprezentował Barcelonę, wciąż marzy o powrocie na Camp Nou. Choć obecnie jest kluczowym zawodnikiem Al Hilal w Arabii Saudyjskiej, Portugalczyk nie ukrywa swojego sentymentu do Blaugrany, donosi "Sport".

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Cancelo nadal bardzo ceni FC Barcelonę

Joao Cancelo trafił do Barcelony na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru City w 2023 roku i szybko stał się jednym z kluczowych zawodników w drużynie Xaviego Hernandeza. Portugalski obrońca imponował swoim ofensywnym stylem gry, choć końcówka sezonu nie była już tak udana – jego błędy kosztowały Barcelonę kilka ważnych punktów.

Po zakończeniu wypożyczenia Cancelo chciał pozostać w Barcelonie, ale problemy finansowe klubu oraz brak zgody Manchesteru City na kolejne wypożyczenie sprawiły, że jego powrót stał się niemożliwy. Zamiast tego, Cancelo został sprzedany do Al Hilal za 20 milionów euro, gdzie podwoił swoje wynagrodzenie. Mimo to, Portugalczyk wciąż uważa, że Barcelona jest najlepszym miejscem, by pokazać swój pełen potencjał.

Barcelona nadal boryka się z problemem obsady pozycji prawego obrońcy. Jules Kounde, który pełnił tę rolę w wielu meczach, woli grać jako środkowy obrońca, a klub szuka alternatyw. Obecny dyrektor sportowy Barcelony, Deco, ma jasno sprecyzowaną wizję – chce znaleźć młodego, perspektywicznego prawego obrońcę, który nie tylko wzmocni drużynę, ale także pozwoli Koundemu na większą swobodę w grze na swojej preferowanej pozycji.

Mimo że Cancelo cieszy się sukcesami w Al Hilal, sam zawodnik wciąż wyraża gotowość do powrotu na Camp Nou. Portugalski obrońca miał wyjątkowo dobre relacje z pracownikami klubu. Dla niego, gra w Barcelonie była spełnieniem marzeń, a sam piłkarz wydaje się gotowy na znaczące ustępstwa, by ponownie założyć koszulkę Blaugrany. Choć Cancelo pozostaje zainteresowany powrotem, szanse na jego ponowne pojawienie się w Barcelonie są niewielkie. Klub, zmagający się z problemami finansowymi i limitami wynagrodzeń, musi dokładnie ważyć każdy ruch transferowy.