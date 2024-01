La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Lorenzo Insigne i Federico Bernadeschi chcą wrócić do Serie A. To samo dotyczy Leonardo Bonucciego, który dołączył do Unionu Berlin zaledwie kilka miesięcy temu.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Bernardeschi i Insignie czekają na oferty z Serie A

Bonucci chce opuścić Union Berlin

Również liczy na powrót do Włoch

Bonucci, Insigne i Bernardeschi chcą wrócić do Serie A

Bernardeschi i Insigne dołączyli do Toronto FC w 2021 roku, a Bonucci opuścił Juventus i przeszedł do Union Berlin we wrześniu 2023 roku. Jednak według doniesień La Gazzetty dello Sport wszyscy chcą wrócić do gry w Serie A.

Bernardeschi jest łączony z przeprowadzką do Juventusu i jest w doskonałych stosunkach z trenerem Massimiliano Allegrim, jednak Bianconeri nie złożyli mu jeszcze oferty i wydają się niechętni do takiej transakcji.

Insigne bardzo chciałby wrócić do Napoli, ale taka opcja wydaje się niemożliwa, ponieważ Walter Mazzarri nie jest zainteresowany takim ruchem mimo, że byłby jedynie rezerwowym dla Khvichy Kvaratskhelii. Ze skrzydłowym łączono także Lazio i Fiorentinę, ale podobnie jak Bernardeschi pozostaje jeszcze bez oferty.

Bonucci natomiast chciałby wyrwać się z Unionu Berlin, w którym nie może przebić się do składu po transferze z Juventusu. Jego rozmowy z Romą zakończyły się fiaskiem, ale możliwe, że dołączy do Genoi, gdyby klub opuścił Dragusin.

